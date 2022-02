Meta (ex-Facebook) va créer un «centre opérationnel virtuel» pour la présidentielle

L’Europe ne facilite pas la tâche de la société mère de Mark Zuckerberg en ne lui donnant pas la possibilité de transférer, stocker et traiter les données de ses utilisateurs européens sur ses serveurs américains.

Si la situation continue ainsi, l’entreprise envisage la possibilité de fermer vers le bas Instagram et Facebook sur le continent, selon un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

«Si un nouveau cadre de transfert transatlantique de données n’est pas adopté et que nous ne pouvons pas continuer à nous fier aux SCC [fichiers de contrôle du code source] ou à compter sur d’autres moyens alternatifs de transfert de données de l’Europe vers les États-Unis, il est probable que nous ne pourrons pas proposer un certain nombre de nos produits et services les plus importants, dont Facebook et Instagram, en Europe», écrivent-ils dans leur rapport annuel.

Meta est consciente que cette décision aurait «une incidence importante et négative» sur ses activités, sa situation financière et les résultats de ses opérations.

Cependant, l’entreprise souligne que le Règlement général sur la protection des données est une nouvelle loi dont «l’interprétation est encore en évolution» et qui rend difficile le fonctionnement de ses réseaux sociaux en Europe.

La société estime que les transferts de données transatlantiques doivent être maintenus malgré les obstacles de certaines réglementations.

Actuellement, le transfert d’informations à partir des services Meta doit faire l’objet d’un examen minutieux de la part de l’UE, qu’ils espèrent changer afin de ne pas avoir à fermer leurs plateformes.

Le document n’annonce cette éventuelle mesure qu’au cas où l’Union européenne n’adopterait pas un nouveau cadre juridique lui permettant d’utiliser les modèles d’accords actuels «ou des alternatives».

A travers son rapport annuel, Meta met en avant l’importance du partage des données entre les différents territoires pour proposer des services et pour une publicité personnalisée qui rapporte beaucoup de revenus à l’entreprise.

Le bouclier de confidentialité

Jusqu’à récemment, la société de Mark Zuckerberg était en mesure de transférer vos données en utilisant le soi-disant «Privacy Shield» comme base légale. Cette certification a permis à meta de recevoir et de traiter les données personnelles de ses utilisateurs.

Cependant, la Cour de justice de l’UE a changé d’avis et a invalidé ledit accord en juillet 2020. Sa décision était due au fait que les États- Unis n’avaient pas donné de garanties suffisantes pour protéger la confidentialité des données.