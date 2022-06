Mesut Özil : la star va se retirer du football pour une raison à laquelle personne ne s’attendait

Malgré un pied gauche magique et prodigieux et une vision du jeu dont peu peuvent se vanter, Mesut Ozil n’a jamais été ce à quoi on s’attendait. Le milieu de terrain allemand aurait pu tranquillement marquer une époque, par son football, ses passes cérébrales et la sagesse de penser sur le terrain.

Pourtant, sa persévérance, ses blessures et peut-être le manque d’ambition l’ont amené à échouer au Real Madrid, à ne pas pouvoir réussir à Arsenal, à finir à Fenerbahçe en Turquie et désormais à penser à la retraite à 33 ans. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’est la raison pour laquelle il veut quitter le football professionnel.

Actuellement, Ozil a un contrat avec l’équipe turque et il lui reste deux ans sur son contrat, mais son représentant a déjà averti qu’il ne continuerait pas à jouer au football lorsque ce lien prendra fin, c’est-à-dire qu’il ne recevra pas d’offres car il quittera le football.

«Je pense qu’il ne jouera plus au football pour aucun autre club . Je ne vois pas ça, ce sera Fenerbahce et c’est tout. Il sera plus dans les sports électroniques. Il est vraiment bon à Fortnite et je ne serais pas surpris si un jour on le voit concourir», a exprimé Erkut Sogat, représentant d’Özil, dans une interview au Telegraph.

Au cours de la dernière saison, Ozil a disputé 24 matchs, marqué 9 buts et fourni quatre passes décisives. Ces propos de l’agent d’Ozil interviennent alors qu’il est mis à l’écart par Fenerbahçe et son nouvel entraîneur, Jorge Jesús, a assuré :

«Fenerbahçe n’a plus été champion depuis 8 saisons. Mesut Ozil est un joueur important. Cependant, il y a une décision que le club fait pour lui. Cette décision continuera. L’important ici n’est pas Jorge Jesús, ni Mesut Ozil. L’important est le succès de Fenerbahçe».

De son côté, Ozil a répondu : «Je ne finirai pas ma carrière dans un autre club. Je le répète avec insistance : je ne finirai pas ma carrière dans une autre équipe que Fenerbahçe. Tant que mon contrat dure, mon seul objectif est de faire suer notre jaune et Maillot du Barça. Cette décision est très claire et sans appel.