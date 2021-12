Messi perd un ami : la star du PSG qui est sur le point de rentrer en Espagne

Cholo fête ses dix ans en tant qu’entraîneur du Colchonero et traverse une grave crise après quatre défaites consécutives, la pire séquence du 21e siècle. Pour tout cela, le coach s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour envoyer un message aux fans.

A l’occasion du dixième anniversaire de sa signature en tant qu’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone a exprimé sa gratitude aux fans pour le «soutien dès le premier instant», également aux footballeurs, car «ils ont toujours su tout transmettre» ce qu’il ressent «pour ce jeu», tout en admettant le «moment» actuel «de difficulté en termes de résultats.»

«Chers fans de l’Atlético de Madrid : Cela fait 10 ans depuis mon arrivée en tant qu’entraîneur et je ne voulais pas passer la journée sans cesser de vous remercier pour votre soutien dès le premier instant. Il est inévitable que d’innombrables souvenirs de moments passés ensemble, d’énormes joies et tristesses que nous avons surmontées», a expliqué l’entraîneur argentin.

Il a également exprimé sa gratitude à Miguel Ángel Gil Marín, PDG du club, et Enrique Cerezo, président, pour lui avoir donné «l’opportunité de revenir en tant qu’entraîneur à ce qu’il a toujours» ressenti «chez lui. Mais surtout aux footballeurs qui ont connu comment transmettre toujours tout ce que je ressens pour ce jeu, réussissant ainsi à nous exciter et à nous rendre fiers de notre équipe.»

«A tous ceux qui m’ont accompagné au sein de mon staff d’entraîneurs, travaillant et cherchant à nous améliorer au jour le jour. Et aux salariés du club d’être toujours alignés sur le même chemin, celui du MATCH BY MATCH», a ajouté l’entraîneur argentin. Et il a évoqué le présent, les quatre défaites consécutives qu’il a subies lors des derniers jours de La Liga Santander.

«Aujourd’hui, nous traversons une période difficile en termes de résultats et, d’après ce que je ressens, je veux vous transmettre qu’étant ensemble, des fans, des footballeurs, des managers et des entraîneurs, nous allons continuer à nous battre pour nos objectifs ! ! Je ne connais qu’une voie, celle du travail et de l’effort !», a-t-il conclu.