Messi ou Ronaldo ? Emerson Royal a choisi son meilleur

Le Portugais de 36 ans pourrait quitter Manchester United en janvier si la situation ne s’améliore pas rapidement. Si Kylian Mbappé et Erling Haaland animeront le mercato l’été prochain, c’est bien Cristiano Ronaldo qui pourrait faire la Une des journaux en janvier.

De retour à Manchester United à la fin de l’été, Cristiano Ronaldo aurait-il déjà des envies d’ailleurs ? Si sur un plan personnel son come-back a été une réussite – 13 buts et 2 passes décisives en 18 matches – sur un plan collectif, l’histoire est bien différente: les Red Devils sont 7e de Premier League et largués dans la course au titre.

«On peut se poser des questions»

De quoi donner des envies d’ailleurs à CR7 ? Selon Fred Hermel, le quintuple Ballon d’Or se poserait des questions sur son avenir. «Est-ce que Cristiano Ronaldo sera encore à Manchester United au mois de janvier ? La situation à Manchester n’est pas si agréable que ça pour le Portugais. On peut se poser des questions. Pour le spectacle, on espère qu’il va rester», a-t-il indiqué sur les ondes de RMC.

Si rien n’est impossible en période de mercato, difficile d’imaginer l’attaquant de 36 ans quitter Manchester cet hiver. Au-delà de l’échec que représenterait son départ, les clubs capables de payer son salaire de plus de 30 millions d’euros par an sont rares.