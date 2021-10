Messi ou Cristiano : qui a les meilleures statistiques dans leurs nouveaux clubs ?

Cristiano Ronaldo a remporté le soulier d’or de la Premier League en 2008 avec 31 buts, un record à l’époque. Voyez qui a plus entre lui et Mohamed Salah.

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo était en excellente forme de but et a remporté le soulier d’or de la Premier League 2008 avec 31 buts en 34 matchs, un record comme à l’époque dans le format de 38 matchs de la Premier League, le record était de 10 ans avant qu’il ne soit cassé.

L’attaquant de Liverpool Mohamed Salah a battu le record lors de la saison 2017/18 après avoir marqué 32 buts en 36 matchs pour remporter le soulier d’or et établir un nouveau record pour le plus grand nombre de buts marqués dans le format de saison de 38 matchs de la Premier League. Le record a tenu 10 ans avant d’être battu.

Salah a de nouveau remporté le soulier d’or lors de la saison 2018/19 mais avec moins de buts, seulement 22 et l’a partagé avec trois autres joueurs africains, son coéquipier de Liverpool et le Sénégalais Sadio Mane et Arsenal et l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a également marqué 22 buts.

Cristiano Ronaldo est maintenant de retour en Premier League et l’un de ses premiers concurrents pour le soulier d’or de Premier League cette année est l’Egyptien Mohamed Salah.

Ronaldo n’a marqué que trois buts en quatre matchs de Premier League pour Manchester United tandis que Mohamed Salah a marqué six buts en sept matchs.