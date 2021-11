Messi, Neymar et Mbappé est-il un problème pour le PSG ? Thierry Henry répond

Thierry Henry était sur un trident étoilé au FC Barcelone, aux côtés de Samuel Eto’o et Lionel Messi. Par conséquent, sur la base de son expérience de joueur, d’entraîneur et d’analyste, il est très clair que vous ne pouvez pas aspirer à remporter le tournoi le plus important du monde – au niveau des clubs – si vos attaquants contribuent peu à la phase défensive.

Le grand Tití soutient que dans le football moderne, compte tenu du rythme, des exigences physiques et de la rigueur tactique qui existent, il est impossible de soulever l’UEFA Champions League si vos éléments offensifs laissent vos coéquipiers aussi exposés. Tout simplement impossible.

«Je le dis comme un ancien attaquant : si vous voulez gagner l’UEFA Champions League, et je l’ai mentionné en début de saison, vous ne pouvez pas défendre avec 7 joueurs dans le football moderne. C’est impossible, je m’en fiche de qui tu es».

«Les équipes qui remportent des titres, en particulier la Ligue des champions, doivent avoir leurs attaquants qui regardent le ballon de front. Je ne dis pas qu’ils doivent chasser leurs adversaires jusqu’au drapeau du coin, ils doivent les mettre mal à l’aise, compliquer les choses, couvrir les lignes de dépassement à l’intérieur, les forcer à jouer à l’extérieur (…) Les équipes françaises ne peuvent pas exposer eux, mais une équipe comme Manchester City».

Le MNM est-il un problème pour le PSG ? «Ils ne sont pas un problème. Mais il faut voir ce qui s’est passé avec Tuchel, il n’a pas pu les faire défendre (il a dirigé Neymar et Mbappé). Dès qu’il est arrivé à Chelsea, ils l’ont écouté».

La difficile mission d’être entraîneur au Paris Saint-Germain ? «Est-ce que l’entraîneur est autorisé à aller pour eux ou les joueurs sont-ils responsables ? C’est très difficile. Car si dans le TOP football le coach ne peut pas être fort en termes de ce qu’il veut faire, comment défendre et comment presser, cela devient difficile. Tous les entraîneurs qui ont quitté le PSG ont gagné en Europe. Emery et Tuchel, non ? Pochettino n’est pas autorisé à être Pochettino à certains moments dans cette équipe. Comment les faire sortir ? Il met donc Di María dans une situation où il doit aller au milieu de terrain, où il s’expose et sans aider», ont déclaré le champion du monde lors d’une de ses apparitions avec CBS Sports.

Le PSG a le talent et le potentiel pour être l’équipe la plus spectaculaire et la plus dominante de la planète. Mais, pour y parvenir, l’entraîneur devra trouver la structure qui leur donne une plus grande solidité et, définitivement, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Júnior devront coopérer davantage au travail défensif sans ballon, surtout Donatello, qui est le le plus jeune / le plus frais du trident. Ils ont le temps de résoudre. On verra s’ils l’obtiennent.