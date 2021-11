Messi et Iniesta retourneront-ils au FC Barcelone ? Joan Laporta répond

Lors de la conférence de presse pour présenter Dani Alves, qui est revenu au FC Barcelone à l’âge de 38 ans, ils ont demandé au président Joan Laporta s’il y avait une possibilité que d’autres joueurs légendaires, comme Lionel Messi ou Andrés Iniesta, reviennent au Camp club Nou. Le chef culé ne l’a pas jeté.

De toute évidence, à ce stade, il n’y a aucune négociation pour l’un ou l’autre. Cependant, après ce qui s’est passé avec l’équipe brésilienne, Laporta a laissé la porte ouverte. Le président coïncide avec Alves : s’il y a volonté, travail et professionnalisme, l’âge n’est qu’un chiffre.

«Je ne gouverne pas. C’est une chose qui est arrivée avec Dani. Je tiens à vous remercier car Dani a été très clair. Premièrement : «l’âge est un nombre». Deuxièmement : «J’ai vu la situation du club, je veux aider, je me sens assez fort pour aider et commencer». De plus, je dois vous remercier publiquement pour un effort financier important. Il connaît la situation que nous avons provisoire, car nous allons la renverser, nous en sommes convaincus. Nous sommes sur la bonne voie. Et le fait que Dani ait fait cet effort est à apprécier».

«Tous les culés, aujourd’hui avec Dani, demain ce serait avec d’autres, de ces personnalités qui ont fait la grandeur de ce club. Et vous parlez de deux joueurs qui sont spectaculaires. Tu me parles de Léo, tu me parles d’Iniesta. Je ne peux pas prédire l’avenir. Ce sont deux joueurs qui jouent encore, qui sont des grands du Barça, qui ont été dans cette maison, qui ont rendu le club formidable. Nous nous en souviendrons toujours, nous les avons toujours dans notre mémoire, nous les gardons toujours à l’esprit. Mais, pour le moment, ce sont des joueurs qui ont un contrat en vigueur avec d’autres clubs et je comprends qu’ils doivent être respectés. Mais dans la vie on ne sait jamais».

Lionel Messi est le joueur avec le plus de buts (672), le plus de passes décisives (268), le plus de matchs (778) et le plus de titres (35) de toute l’histoire du FC Barcelone.

Lionel Messi (35) et Andrés Iniesta (32) sont les footballeurs avec le plus de titres de toute l’histoire du FC Barcelone. Légendes totales.