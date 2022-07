«Messi est un lion, il est un …»

Double buteur ce dimanche soir lors du Trophée des Champions face au FC Nantes, Neymar a amplement participé à la victoire du Paris Saint-Germain (4-0) qui a donc glané son premier trophée de la saison 2022-2023.

Après ce match, l’attaquant parisien Neymar s’est exprimé au micro d’Amazon Prime. Le Brésilien n’a donc pas caché sa satisfaction après cette belle performance individuelle et collective.

«Un bon match, oui. On a bien joué. Félicitation à toute l’équipe. On a montré qu’on pouvait gagner ce match. On gagne le trophée. Ce que l’on voulait, c’était de gagner.», a-t-il déclaré.

Interrogé ensuite sur Lionel Messi et une éventuelle nouvelle forme de l’Argentin, l’ancien attaquant du FC Barcelone a préféré mettre les choses au clair.

«Non non, je ne crois pas. Les gens parlent beaucoup mais sans savoir ce qui se passe à l’intérieur. Léo, c’est Léo pour toujours : il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fait des différences.

J’espère qu’on va rester comme ça cette saison tous les trois et que tout va bien se passer pour Kylian, Léo et moi. Si on est bien tous les 3, le PSG le sera aussi», a envoyé Neymar.