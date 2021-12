Messi est à nouveau suspendu après «un Ballon d’Or indigne»

Nous parcourions nos mentions Twitter lorsque nous sommes tombés sur quelques captures d’écran contenant un commentaire de Cristiano Ronaldo : «FAITS».

Au début, nous pensions que c’était un montage, que c’était une de ces images montées pour magnifier les débats stériles de plus en plus courants sur les réseaux sociaux.

Ensuite, nous sommes allés sur la source Instagram, le site d’où venait le post, et nous avons été surpris. En effet, dans un post sur le compte cr7.o_lendario, El Bicho a répondu, avec le pouce levé et les yeux emoji, le mot «FACTOS» (faits, en portugais).

L’intervention du monstre né à Funchal a immédiatement généré un bruit dans le monde numérique. Et c’est que, dans le texte du profil susmentionné, en plus de mentionner les réalisations de Cris au cours de l’année 2021, il a été assuré que Messi a toujours été recherché pour favoriser dans le Ballon d’Or, des termes tels que «vol» ont été utilisés, «honteux» et «regrettable» et, comme si cela ne suffisait pas, il a conclu en affirmant que, quelles que soient les récompenses, CR7 est le meilleur de tous les temps.

Mais bon, assez de contexte. Voici le post complet que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro considère comme plein de «FAITS». En d’autres termes, il a approuvé ce qui y est indiqué.

Voici la publication en intégralité :

«Cristiano Ronaldo cette année : Coupe d’Italie. Supercoupe d’Italie. Meilleur buteur de la Coupe d’Europe. Meilleur buteur du championnat italien. Meilleur buteur de la Juventus lors de la saison 2020/21.

Meilleur buteur de Manchester United lors de la saison 2021/22. Il est devenu le plus grand buteur de l’histoire du football en buts officiels. Il est devenu le plus grand buteur de l’histoire de toutes les équipes du monde. Il est devenu le plus grand buteur et le plus grand assistant de l’histoire de l’Euro.

*43 buts dans l’année, 6 buts en 5 matchs dans cette Ligue des Champions, tous décisifs et un gars qui, quel que soit son âge, continue de faire des miracles et est le gars qui impressionne le plus le monde le plus souvent.

Ils ont quand même mis le gars en 6ème… Penses-tu vraiment que 5 gars ont fait plus que lui dans l’année ? Jamais.

Il pourrait se battre pour ce prix calmement et le combat serait bon avec Lewandowski qui en nombre individuel était incroyable et le Bayern a eu une meilleure saison que la Juventus et a connu une saison plus calme que United, mais au niveau de la sélection nationale. meilleur.

Et à qui revient le prix ? Pour Messi, qui n’a remporté la Copa del Rey que par Barcelone, il n’a plus marqué de but contre le Real Madrid depuis que Cristiano est parti, disparu dans les grands matchs de la saison, a remporté la Copa America qui devait être tous les 4. années et le faire pratiquement chaque année. Il n’a marqué ni en finale ni en demi-finale. Et il a connu une saison faible avec le PSG individuellement.

Pour que Cristiano remporte ce prix, il doit être indiscutable à 300%. Inutile de marquer la plus belle moto de l’année, d’être champion de tous par club, meilleur buteur de tous et de marquer des triplés en Coupe du monde, ils offrent toujours un moyen de remporter son prix.

Avec Messi, c’est l’inverse. Il peut faire une saison discrète, bien en dessous, ils trouveront toujours un moyen de le favoriser et de lui donner le prix.

Vol. Saleté. Honte. Tout simplement regrettable. Qui a vu, a vu. Quiconque est assez intelligent sait qui sont les vrais méritants. Recevoir des récompenses sans les mériter est un faux bonheur, sans fierté. Indépendamment de ces récompenses, la CR7 sera toujours la meilleure de l’histoire !»