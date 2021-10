Messi, Cristiano ou Neymar : qui est le footballeur le mieux payé actuellement ?

L’attaquant argentin signe jusqu’en 2023 et aura une saison supplémentaire facultative. Leo Messi sera celui qui récoltera le plus d’argent du Paris Sain Germain.

Lionel Messi jouera pour le PSG pour les deux prochaines saisons après avoir quitté le FC Barcelone. Sa relation avec l’équipe de France va jusqu’en 2023, bien qu’il soit possible de signer une saison optionnelle de plus.

Le contrat n’est pas meilleur que celui qu’il avait en tant que membre de l’équipe du Barça, mais il continuera d’être le joueur avec le salaire le plus élevé du monde.

Messi percevait dans le club catalan un salaire de base d’environ 70 millions d’euros par an, auquel il fallait ajouter des bonus et autres revenus qui ont laissé les comptes Blaugrana très touchés.

Cependant, la dernière offre de renouvellement acceptée incluait une réduction de 50%, il aurait donc fallu environ 35 à 40 millions d’euros de salaire que la Liga n’a pas autorisé non plus.

Au Paris Saint Germain, il se place en numéro un de l’échelle salariale avec entre 35 et 40 millions d’euros par an. Son grand concurrent sera Neymar, jusqu’à présent le joueur le mieux payé de l’équipe avec environ 36 millions d’euros. Mbappé, l’autre star de l’équipe et qui a peut-être fait ses valises vers Madrid, pesait moins de 25 «kilos» par saison.

Le salaire annuel que recevra Lionel Messi sera de 37 000 000 d’euros fixes, auxquels s’ajouteront 13 000 000 de bonus pour les objectifs atteints.

De plus, il recevra de l’argent pour l’exploitation de son image, un bonus de 50 000 000 pour la signature du contrat et Jorge, son père et représentant, touchera 15 000 000 de commission.

Avec tous ces chiffres, qui pour beaucoup peuvent être ridicules, et ils le sont, Lionel Messi se démarque non seulement dans le milieu du football pour son salaire, mais aussi pour qu’aucun basketteur d’élite ne puisse percevoir ce montant. Même pas, étant l’un des athlètes les plus remarquables de la NBA.