Messi, Cristiano et la réalisation qui confirme qu’ils sont les meilleurs de l’histoire

Le Polonais a remporté sa deuxième édition consécutive du prix The Best, battant Messi et Salah.

Les Best Awards ont eu lieu et finalement Robert Lewandowski a reçu la reconnaissance qu’il méritait. Lionel Messi avait conservé le Ballon d’Or, laissant le Pôle avec envie, cependant Lewandowski a pu remporter le prix The Best avec 48 points en faveur, 4 de plus que la puce et 9 de Salah.

Selon le monde du sport, le Polonais a réussi à convertir 41 buts en championnat, en seulement 29 engagements, ils mesurent la figure d’un footballeur à l’instinct prédateur dans la surface.

En 2021, Lewandowski a remporté la Bundesliga et la Super Coupe d’Allemagne et a réussi à marquer 69 buts. Avec ses 41 buts en championnat, il dépasse le record historique de Gerd Müller.

«C’est un honneur de recevoir ce prix», a déclaré le Polonais après avoir reçu son deuxième prix consécutif «The Best». Il était fier et je dédie la reconnaissance de ce prix à ses techniciens et collègues. Avec ce deuxième prix, Lewandowski a réussi à égaliser Cristiano Ronaldo.

Combien de récompenses Lewandowski a-t-il remportées dans toute sa carrière ?

Lewandowski a réussi à remporter deux prix The Best pour le meilleur joueur de la FIFA, le meilleur joueur d’Europe, deux fois il a réussi à remporter le meilleur joueur de l’année en Pologne, le FIFA / FIFPro World XI, il a également réussi à remporter la personnalité sportive polonaise de l’année trois fois.