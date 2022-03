Messi annonce t-il sa retraite ? : voici la déclaration qui sème le doute

Après la victoire d’hier contre le Venezuela, Lionel Messi a semé le doute sur sa continuité dans l’équipe argentine après la Coupe du monde au Qatar avec une déclaration folle.

Le joueur de 35 ans a déclaré : «Je pense à ce qui s’en vient maintenant, en Equateur. Après la Coupe du monde, je vais devoir repenser beaucoup de choses, selon que ça se passe bien ou mal. Espérons que ça se passe de la meilleure façon», a déclaré la star argentine après la victoire contre le Venezuela, match dans lequel il a marqué un but et mené son équipe.

«Je suis heureux ici depuis longtemps, depuis avant de gagner la Coupe. Les gens me montrent qu’ils m’aiment et je leur en suis reconnaissant. Tout coule de source, c’est plus facile sur et en dehors du terrain», a déclaré un Messi qui est vu plus heureux avec son équipe nationale que dans son club, ce qui lui a coûté une bonne partie de sa carrière.

Concernant le match contre le Venezuela, il a expliqué : «Nous avons essayé d’aller vite, le Venezuela était loin derrière. En première mi-temps, nous avons eu des occasions mais en seconde, ils se sont davantage ouverts».