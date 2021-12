Mercato : Thomas Tuchel aurait déjà le feu vert d’un joueur du Real Madrid

Ce mercredi, Mundo Deportivo annonce qu’au sein du FC Barcelone on serait de plus en plus inquiet pour l’avenir d’Ousmane Dembélé.

D’après les informations du quotidien catalan, les dirigeants barcelonais auraient été mis au courant d’échanges entre les représentants du Français et Thomas Tuchel, qui aimerait beaucoup l’avoir sous ses ordres à Chelsea.

Pour rappel, Dembélé a déjà été entrainé par l’ancien du PSG lorsqu’il évoluait au Borussia Dortmund… qu’il a quitté dans des circonstances controversées pour rejoindre le FC Barcelone en 2017.