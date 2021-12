Mercato – RB Salzbourg : le Barça travaille pour Adeyemi

Barcelone a accepté les conditions de rémunération de l’ancien manager Ronald Koeman. Le Néerlandais a été limogé il y a quelques semaines après une très mauvaise saison. Juste après avoir passé 14 mois avec les Catalans.

Aujourd’hui, les deux parties sont enfin parvenues à un accord sur ses conditions d’indemnisation et il recevra 8,4 millions de livres sterling (10 millions d’euros), des frais qui permettront aux géants espagnols de Barcelone d’économiser 1,7 million de livres sterling, selon Marca.

Le joueur de 58 ans supervise l’une des périodes les plus difficiles de l’histoire du club, celle qui a vu la légende du club et joueur le plus décoré Lionel Messi partir pour le PSG en transfert gratuit au début de cette saison.

Après son départ, Barcelone a remporté deux matchs, fait trois nuls et occupe toujours la 7e position de la Liga, le club risque d’entrer dans l’histoire de la Ligue des champions avec un nul décevant contre Benfica, ce qui pourrait dire qu’il jouerait en Ligue Europa devrait ils ne parviennent pas à se qualifier pour le tour suivant.