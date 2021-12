Mercato – Manchester City : le Barça se presse pour Ferran Torres

Le FC Barcelone se serre pour tenter de faire signer Ferran Torres (21 ans), l’attaquant de Manchester City. L’ailier de Foios (Valence) est une demande expresse de Xavi Hernandez, qui souhaite un joueur de ses caractéristiques pour renforcer la ligne d’attaque.

Comme l’a expliqué MD le 11 novembre, les noms de Ferran et Dani Olmo sont ceux que Xavi a demandé à Mateu Alemany à son arrivée au club pensant renforcer un attaquant diminué par les pertes de Messi et Griezmann et dans lequel Dembélé, Ansu, Agüero et Braithwaite a récemment subi des accidents physiques majeurs.