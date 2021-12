Faiq Bolkiah, un jeune footballeur ayant joué pour Marítimo B au Portugal, vient de démissionner de l’institution portugaise sans même faire ses débuts. Il est potentiellement le joueur le plus riche du monde. Il est le neveu du sultan de Brunei, dont la fortune familiale s’élève à 15 milliards d’euros.

Si nous pensons aux footballeurs les plus riches du monde, nous pensons sans aucun doute à ceux qui ont les carrières les plus réussies, car ce sont donc eux qui auraient les plus grandes possibilités économiques.

Mais dans ce cas particulier, le footballeur le plus riche du monde joue dans l’ascension du Portugal. Il s’agit de Faiq Bolkiah, l’attaquant de 23 ans est le neveu du sultan de Brunei, et commençait sa carrière à Marítimo B.

Il a défrayé la chronique ces dernières heures pour avoir rompu ses liens avec l’institution portugaise. sans même faire ses débuts. Le footballeur est à la recherche d’une nouvelle destination.

Le jeune attaquant de l’équipe portugaise, et avec un passé à Leicester en Premier League, est le neveu d’Hassanal Bolkiah, sultan de Brunei, qui possède une fortune familiale qui s’élève à 15 milliards d’euros dont Faiq lui-même héritera. Son père est Jefri Bolkiah, frère du magnat du pétrole, donc Faiq fait partie de la famille royale.

Faiq Bolkiah avait signé pour Marítimo mais sa démarche était sans douleur ni gloire

«D’aussi loin que je me souvienne, j’ai joué au football et depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours aimé aller sur le terrain et avoir le ballon à mes pieds. Mes parents m’ont toujours soutenu en m’aidant à réaliser mon rêve de devenir footballeur. Ils m’ont entraîné durement à la fois psychologiquement et physiquement pendant mon enfance, donc je dois dire qu’ils sont mes modèles», déclare potentiellement le footballeur le plus riche du monde.

Pour quelles équipes Bolkiah a-t-il joué tout au long de sa carrière

Après avoir atteint la jeunesse avec l’AFC Newbury, Faiq (né aux États-Unis mais nationalisé au Brunei) a signé un contrat de 12 mois avec la célèbre académie des jeunes de Southampton en 2009, mais n’a pas convaincu les responsables d’Arsenal.

De là, le jeune homme s’est rendu à Chelsea, où il a passé deux ans, et en 2015, il a signé pour Leicester en signant un contrat de trois ans. Liego en a débarqué à Marítimo.