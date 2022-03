Mercato : après l’échec face au Real Madrid, le PSG prend une importante décision

Le Real Madrid atteint les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Paris Saint-Germain d’un retour héroïque. Les trois buts de Karim Benzema, dans une belle seconde mi-temps, ont transformé le premier but de Mbappé en une soirée mémorable.

Pour couvrir les pertes de Mendy et Casemiro dues à la suspension, Ancelotti a opté pour Nacho sur le côté gauche et pour Valverde dans la salle des machines aux côtés de Modric et Kroos.

L’Allemand a pu arriver à l’heure pour le match et a envoyé Camavinga d’un onze sans trop de changements par rapport au dernier duel face à la Real Sociedad. Les deux modifications mentionnées ci-dessus et l’entrée d’ Asensio pour Rodrygo étaient les seules nouveautés d’un match qui commencerait de manière vertigineuse et avec un Real Madrid très connecté.

Les Blancos ont pas mal écrasé le PSG , avec un pressing efficace. Asensio a eu la première chance et l’équipe a commencé à rendre fous les Parisiens, incapables de faire jouer le ballon. Bien que Mbappé ait prévenu la contre-attaque, la domination appartenait aux madridistas, qui ont réussi à frapper la gauche avec un bon Vinicius.

Cependant, le Paris Saint-Germain a progressivement relâché la pression et les nerfs, et a commencé à prendre possession du ballon et à bien sortir de derrière. Les Gaulois grandissent et commencent à inquiéter Courtois avec des reprises de Neymar et Mbappé.

En fait, le ‘7’ français a marqué, mais le but a été refusé pour hors-jeu. Le danger généré par le PSG augmentait jusqu’à ce qu’il devienne un but, mais pas avant deux belles occasions de Benzema.

Après une défaite de Carvajal avec l’équipe renversée, les visiteurs ont armé le compteur et Mbappé n’a pas failli au heads-up face à Courtois. Un but psychologique dans les dernières minutes de la première mi-temps qui s’est terminée a mis les Blancos en échec avec une rencontre très ardue.

Déjà en deuxième mi-temps, après une approche de chaque équipe, Mbappé a de nouveau semé la peur dans le corps de tout le Bernabéu, mais son but a de nouveau été annulé pour hors-jeu.

Ancelotti a choisi de déplacer le banc, faisant venir Camavinga et Rodrygo pour Kroos et Asensio. Et le Real Madrid s’est amélioré au point que, après une bévue de Donnarumma, ils finiraient par égaliser grâce à un but de Karim Benzema.

Après le but, les Madridistas ont commencé à harceler les Parisiens avec plusieurs jeux vraiment dangereux. Le merengue ‘9‘ et Vinicius, qui n’ont raté qu’une occasion à bout portant, ont pu égaliser avant 75‘, mais ils n’ont pas pu terminer.

Cependant, ce serait un prélude à ce qui allait se passer. Le doublé de Benzema sur la contre-attaque en seulement deux minutes pour renverser la vapeur et remettre tout le Santiago Bernabéu sur pied et déchaîner la folie parmi les supporters avec seulement dix à faire.

Malgré l’obligation qu’avait le PSG de marquer, la domination appartenait à un Real Madrid qui a su marquer à plusieurs reprises pour tuer le match grâce à Modric, Vinicius et Rodrygo, et ainsi sceller une passe pour les quarts de finale qui finirait par arriver après un étirer la fin d’une crise cardiaque.