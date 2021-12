Mercato : le Barça penserait à rapatrier un ancien du club

La relation entre l’actuel entraîneur barcelonais et le président de l’institution barcelonaise ne connaîtrait pas la meilleure de ses étapes. Tout semble être très différent lorsque les appareils photo sont éteints et que les flashs ne sont pas proches. Chronique d’un lien qui met l’équipe du Barça en danger.

Il est clair que la relation entre Joan Laporta, président du FC Barcelone, avec l’actuel entraîneur des Blaugrana Xavier Hernandez est loin d’être ce qu’ils montrent publiquement. Et c’est depuis le tout début.

Bien qu’en tant que footballeur, le lien de Xavi avec Laporta ait été plus étroit, il s’est refroidi avec le départ du talentueux ex-footballeur au Qatar pour jouer ses dernières années à Al-Sadd. Un exemple de ceci est que l’Espagnol n’était pas la priorité pour remplacer Ronald Koeman du banc culé.

Au cours des dernières heures, on a commencé à remarquer des fissures qui vont au-delà des sourires occasionnels, des chants et des câlins pour les caméras de télévision qui se font remarquer entre les deux. L’entraîneur n’était pas satisfait du déplacement en Arabie pour disputer la Coupe Maradona.

Le match amical contre Boca Juniors est tombé à un moment difficile du calendrier culé, avec un déplacement inconfortable au milieu… et un résultat sportif qui tombait plus encore inconfortable. Quand les flashs ne sont pas là, quelque chose d’autre semble être vu entre Laporta et Xavi.

«Le voyage ne se passe pas bien pour nous, c’est clair. Ce sont des circonstances qui étaient déjà convenues par le club. Nous venons avec le désir de représenter le club dans l’hommage à Maradona, qui nous a tous marqués. Nous essayons de changer le puce, changer la dynamique quoi qu’il en soit, revenir au bonheur, à l’enthousiasme et aux résultats», a déclaré Xavi lors d’une conférence avec un clair geste d’agacement lors de la précédente face à l’équipe argentine.

Barcelone est tombé de la définition du point de penalty et a ajouté un rôle de plus dans la saison. Et le climat entre le résident et le coach semble s’assombrir.

Combien est-ce que j’accepte de facturer Xavi pour être le nouvel entraîneur de Barcelone

Le salaire actuel de l’entraîneur barcelonais, Xavi Hernández, et du staff technique qui l’accompagne est de 3,9 millions d’euros. De ce total, il faut noter que 2,9 sont pour l’entraîneur.

L’investissement réalisé par l’institution culé est nettement inférieur à ce que Ronald Koeman a perçu. Le Néerlandais facturait environ 7,5 millions d’euros par an pour ses services. Xavi gagne également moins qu’à Al-Sadd, où il a reçu 6 millions en franchise d’impôt.