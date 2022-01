Mercato : «Kylian Mbappé jouera au…… Ou alors je démissionne»

Après avoir officiellement quitté la CAN et la sélection gabonaise en raison de lésions cardiaques post-Covid, le milieu des Panthères et de l’OGC Nice Mario Lemina vient même d’annoncer sa retraite internationale !

«Je ne vais même pas alimenter les mensonges qui cherchent à me nuire», a tout d’abord déclaré Lemina sur son compte Instagram en référence à une rumeur selon laquelle il aurait rejoint l’hôtel de son équipe en état d’ivresse ce week-end.

Le milieu des Aiglons a ensuite annoncé sa décision de définitivement quitter la sélection : «je n’en ai rien à faire. J’ai mal pour ma sélection qui n’est entourée que de menteurs en quête de buzz. Bonne chance à vous pour la compet et pour les sélections à venir. Loin des yeux mais près du cœur.

En voulant trop régler les problèmes autour de cette sélection, c’est toi qui t’exposes. Car toute cette méchanceté est rodée depuis des années. Il n’y a plus rien à faire.

Je mets un point final à tout ça. Merci pour tout mais quand ça touche à ma famille avec de tels mensonges venant de Gabonais comme moi, j’ai honte. Je me retire définitivement de la sélection».