Mercato : Jules Kounde, prochaine cible de Chelsea

Georgina Rodriguez a donné naissance à la petite fille plus tôt cette année, date à laquelle elle a également perdu son fils nouveau-né

Georgina Rodriguez a donné naissance à ses jumeaux il y a quelques mois. À cette époque, le mannequin et son partenaire, Cristiano Ronaldo, ont déclaré que l’un des nouveau-nés était décédé pendant l’accouchement et qu’ils avaient demandé compréhension et soutien à leurs fans et à la presse.

Quelques jours plus tard, ils ont présenté leur fille Bella Esmeralda sur les réseaux sociaux, qui a attiré l’attention sur le nom aux racines latino-américaines que le mannequin argentin a choisi. Plus tard, Georgina Rodriguez a déclaré qu’elle avait pu surmonter sa perte grâce à la petite fille et à sa famille.

Maintenant, la femme d’affaires a surpris tout le monde en révélant les premiers cadeaux pour sa plus jeune fille. C’est qu’à travers une story qu’il a partagée sur son compte Instagram, il a révélé que le bavoir fille était de la marque Dior.

Aussi, elle habille généralement sa fille avec des vêtements de la marque Moschino, dont la collection bébé a une valeur minimale de 149 euros la pièce. Alors que pour les tenues Dior, Georgina Rodriguez a dû investir plus de 500 euros.

Le luxe dans la vie de Georgina Rodriguez

À travers le documentaire diffusé en première sur Netflix au début de l’année, la femme d’affaires a déclaré qu’elle voyageait régulièrement pour visiter les magasins de marques de mode exclusives à travers l’Europe à bord de l’avion privé de son partenaire. Pour ces sorties, il a également invité certains de ses amis.

Rodríguez est, en même temps, connue pour l’impressionnante collection de sacs à main qu’elle a dans sa garde-robe, qu’elle partage sur ses réseaux sociaux. C’est que puisqu’avant de rencontrer le footballeur, le mannequin avait déjà précisé son goût pour ces accessoires.

Aujourd’hui, l’Argentine est l’un des invités les plus importants des défilés des marques les plus remarquables d’Europe, ainsi que convoquée pour modéliser certains des ensembles de leurs collections dans différents magazines de mode.