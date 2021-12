Mercato : Eden Hazard pourrait quitter le Real Madrid !

L’élimination en phase de groupes et le présent difficile qu’il traverse dans le championnat local ont conduit la direction à repenser les priorités pour le prochain marché des transferts.

L’élimination de la Ligue des champions a généré pour Barcelone, en plus des dommages économiques, un «déclin» sportif compte tenu du fait qu’après 21 ans, il a dit au revoir en phase de groupes et jouera la Ligue Europa.

Compte tenu de cela, et compte tenu du fait que Xavi a déclaré qu’une nouvelle ère commençait au club, les managers prévoient un nettoyage en profondeur sur le campus.

Selon le journal Sport, la «liste noire» serait dirigée par deux joueurs : Samuel Umtiti et l’attaquant Luuk de Jong, récemment arrivé de Séville.

Un autre candidat à la sortie de l’entité est le Brésilien Philippe Coutinho, qui était attendu pour élever son niveau mais jusqu’ici est loin d’être celui qui a surpris avec Liverpool.

En plus d’Umtiti, en fin de compte, il y aurait également plus de sorties et l’un d’entre eux est Oscar Mingueza. Des offres seront également entendues pour un autre jeune homme comme Serginho Dest et le dernier à composer cette nouvelle liste de matchs sera le gardien remplaçant Neto, qui a déjà montré sa position de quitter la ville afin d’obtenir plus de minutes.

Il faudra voir ce qui se passe avec Sergio Agüero, avec la probabilité qu’il soit démobilisé à l’avenir. En tout cas, le Barça est ouvert à l’écoute des propositions de la majorité de ses joueurs, à l’exception des jeunes, qui sont ceux qui doivent construire l’avenir de l’équipe blaugrana