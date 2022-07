Mercato : Chelsea prépare une offre pour Cristiano Ronaldo

La presse espagnole garantit que Chelsea sera en première ligne pour tenter de signer Cristiano Ronaldo qui souhaite quitter Manchester United.

Selon Marca, Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, serait prêt à capitaliser sur l’envie du buteur portugais de quitter Old Trafford. Chelsea se prépare à investir fortement sur le marché et les noms de De Ligt (Juventus), Aké (City), Raphinha (Leeds) et Raheem Sterling (City) ont été signalés comme des possibilités. Le club est également en Ligue des champions et c’est l’un des souhaits de Ronaldo.