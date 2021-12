Mercato – Atlético de Madrid : Trippier n’est plus une priorité pour United

Le jeune joueur de Salzbourg est l’un des attaquants les plus prometteurs de la scène européenne.

L’attaquant a été recherché par des formations aussi importantes que le FC Barcelone, le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund. S’adressant à Tuttosport, Adeyemi a été clair et concis : il veut faire le saut vers le football d’élite.

«Ces dernières années, beaucoup de jeunes ont mûri à Salzbourg pour atterrir plus tard dans les meilleurs clubs internationaux. Je pense à Erling Haaland, mais aussi à Sadio Mané et Naby Keita de Liverpool. Evidemment, j’ai aussi cet objectif : je voudrais la prochaine étape. de ma carrière était dans un club du plus haut niveau», a déclaré le Teuton.