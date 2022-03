Mercato : après Aubameyang, une autre star africaine s’apprête à rejoindre FC Barcelone

Le PSG a subi une nouvelle défaite très douloureuse ce dimanche contre Monaco (0-3), avec un Lionel Messi qui manquait à l’appel.

C’est avec le poids d’une nouvelle défaite cinglante que les joueurs du PSG se réveillent ce lundi matin, même si ces derniers ont rapidement pris la route de leur sélection nationale.

Le club de la capitale est dans le dur et la défaite contre Monaco ne fait que mettre un coup de projecteur sur les problèmes actuels du club de la capitale.

Des problèmes sur lesquels Daniel Riolo est revenu sur l’antenne de RMC hier soir. Confirmant la fracture du vestiaire évoquée par Romain Molina dans la journée de dimanche, le journaliste assure par ailleurs que le pépin physique de Lionel Messi n’était pas franchement sérieux, et que la Pulga n’avait surtout pas envie de faire le déplacement à Monaco !

«Le PSG n’est plus un club là. Il y a une fracture dans le vestiaire entre beaucoup de joueurs qui ne se parlent plus. Neymar est totalement déboussolé. Messi n’a pas voulu venir, prétextant… Malade… De toute façon il ne joue plus. Il n’y a plus de fil conducteur. L’entraîneur n’existe plus, le président n’a pas dit un mot. Les boulons devaient être resserrés, ça n’a pas été fait».

Dans cette crise qui semble totale au PSG alors que la saison n’est pas encore finie et le titre pas officiellement acquis, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Riolo s’en prend à Messi. Il y a deux jours, la révélation de son absence avait valu des critiques cinglantes de l’éditorialiste…