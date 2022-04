Mépris : Keylor Navas a payé un pari impliquant Messi et a subi un revers inattendu

Cette semaine, Keylor Navas a renoncé à ses engagements avec le Paris Saint-Germain pour se consacrer pleinement aux matchs avec l’équipe nationale du Costa Rica.

Justement là, le gardien a fait un pari surprenant sur Jewison Bennette, le joueur de l’équipe nationale de 17 ans, et, fidèle à sa parole, il a décidé de respecter l’accord. Cependant, Navas ne s’attendait pas au revers que lui aurait préparé son compatriote.

Comme l’a révélé le joueur du Club Sport Herediano, tout a commencé lorsqu’il a exprimé son intention de se couper les cheveux.

Là, Keylor Navas lui a dit que, s’il laissait passer le zéro, il lui donnerait un maillot très spécial. Prêt à tout pour récupérer son trésor, le jeune homme relève le défi.

Fidèle à ce qui avait été convenu, Navas a présenté une toute nouvelle veste du PSG portant le numéro 30 de Lionel Messi et dédicacée par la star argentine et, en plus, par Neymar et Sergio Ramos, entre autres. Malgré l’excitation initiale, Bennette a dit qu’il s’attendait à celle de Mbappé.

«Je l’ai déjà, il m’a donné le maillot de Messi dédicacé par tous les joueurs du PSG. Je voulais celui de Mbappé car c’est le joueur que j’admire le plus à cause du style de jeu plus que tout en termes de caractéristiques», a déclaré le jeune homme et a donné lui un revers inattendu à Navas.

Keylor Navas a fait fureur au Salvador

Cette semaine, Keylor Navas et l’équipe nationale du Costa Rica se sont rendus au Salvador et là, le gardien du PSG a reçu des démonstrations impressionnantes d’affection de la part des fans.

Le gardien a été reçu comme une star et des centaines de personnes sont venues prendre une photo tant attendue avec l’athlète.

En guise de remerciement, Keylor Navas a passé quelques heures à rendre l’affection et, de manière dévouée, a signé des autographes et s’est fait prendre en photo avec chacun des participants qui ont été émerveillés par l’humilité de l’athlète.