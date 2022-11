Mendy rompt enfin son silence : «Je le jure. Les femmes s’approchaient…»

Le footballeur a témoigné devant le juge de Chester, alléguant que les femmes se sont «rapprochées 10 fois» lorsqu’il a signé pour City.

Benjamin Mendy continue de faire face à la justice britannique après avoir été inculpé de sept viols, un chef d’agression sexuelle et une tentative de viol. Des dossiers sur lesquels, pour la première fois, il s’est prononcé devant le tribunal de Chester (Royaume-Uni), après avoir été expulsé de Manchester City et être même entré en prison.

Le footballeur français a déclaré qu’il était facile d’avoir des relations sexuelles avec des femmes pour se consacrer à ce monde, et que c’est quelque chose qui lui arrive depuis qu’il est devenu majeur et qu’il jouait encore à l’Olympique de Marseille.

«Je sais que je ne suis pas Brad Pitt, mais les femmes m’ont approché… Pas à cause de mon apparence, mais à cause du football», a-t-il commencé par expliquer après avoir juré sur le Coran sa déclaration.

Ils se sont rapprochés de lui après avoir signé pour City

Et c’est que selon Mendy, cette approche des femmes à lui «a grandi 10 fois plus» lorsqu’il a signé pour City, «l’une des meilleures équipes d’Europe».

Il sortait plusieurs nuits chaque semaine, rencontrant de nombreuses femmes dans des boîtes de nuit avant de les inviter dans son manoir de Prestbury, où ses victimes présumées ont affirmé que les événements avaient eu lieu.

«J’appréciais la maison, j’appréciais les femmes. J’étais tellement heureux à Manchester City, tellement excité. Il était aussi passionné de football», a-t-il ajouté.

Plus tard, l’avocat de la défense a voulu demander directement à l’accusé pourquoi il avait eu des relations sexuelles avec des femmes qu’il connaissait à peine, ce à quoi le Français a répondu que c’était ce qu’il cherchait à l’époque :

«J’étais direct sur ce que je voulais et ce qu’elles recherché. À l’époque, je ne pensais pas s’ils pourraient être contrariés. S’ils voulaient du sexe et que je voulais du sexe, c’était bien. J’ai continué ma fête. J’appréciais le sexe avec beaucoup de femmes.

De plus, il a voulu enregistrer qu’il y avait des moments où il cherchait aussi des femmes : «La plupart du temps, c’étaient elles qui venaient me chercher, mais parfois je les cherchais aussi. «Pour moi, c’était normal, mais maintenant je me rends compte que cela semble étrange», a-t-il ajouté en référence au fait de coucher avec plusieurs femmes la même nuit.

Il plaide non coupable

Lorsqu’on lui a demandé si l’une des femmes lui avait dit «non» pour avoir des relations sexuelles , Mendy a répondu sans ambages : «Ce serait bien, je l’accepterais et j’arrêterais. J’aime avoir des relations sexuelles avec quelqu’un qui aime ça aussi.

Enfin, le footballeur a tenu à saluer son attitude «irrespectueuse» envers les femmes et son regret pour les soirées qu’il organisait dans son manoir. Une grâce qui a également cédé la place à sa déclaration d’innocence de toutes les charges retenues contre lui. Désormais, il risque entre 5 et 20 ans de prison, bien qu’une peine à perpétuité soit également possible.