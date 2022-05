Memphis Depay surprend ses followers avec une photo inattendue

Cholo Simeone a été caractérisé comme l’un des entraîneurs qui utilise ses réseaux sociaux pour donner des détails sur sa vie personnelle, y compris les moments qu’il vit à côté de ses enfants et de sa femme.

Pour cette raison, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid n’a eu aucun mal à révéler tous les détails de sa maison dans la capitale espagnole, qu’il a équipée de tout le confort pour que ses filles puissent avoir une vie aussi heureuse que possible.

C’est que Cholo Simeone a choisi une propriété à la périphérie de la ville, plus précisément à La Finca, l’une des urbanisations les plus exclusives de Madrid et qui possède des espaces naturels. En raison de la zone dans laquelle il se trouve, le manoir est évalué à environ 10 millions de dollars.

«Nous avons acheté cette maison il y a quelque temps et l’avons entièrement rénovée. Il reflète la façon dont nous aimons vivre, avec des espaces à partager en famille et, surtout, beaucoup de lumière naturelle», a commenté Simeone dans le magazine Hola.

Le manoir de Cholo Simeone

De plus, l’entraîneur a également construit son propre terrain de soccer, où il peut jouer à divers jeux avec ses enfants plus âgés, qui ont décidé de suivre ses traces dans le monde du soccer et de commencer une carrière professionnelle.

Plus tard, dans le documentaire qu’il a réalisé sur sa vie, le directeur technique a révélé que l’entrée de sa maison est caractérisée par un grand arbre devant, et que son garage possède plusieurs voitures exclusives et chères, comme un Range Rover.

Ensuite, il a expliqué que l’espace intérieur de la maison est décoré d’une palette de couleurs dans des tons clairs et de chaises en bois et que les pièces communes se distinguent par leur architecture à aire ouverte et leurs fenêtres.