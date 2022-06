Memphis Depay : pointé du doigt par le Barça, il répond

Dans un tweet publié ce mercredi, le numéro 9 du FC Barcelone est sorti du silence et s’est montré touché par les critiques à son égard.

«Je vois comment certaines tactiques ont été jouées autour de moi en tant que joueur de football. Tout va bien, Dieu aime ça à propos de moi… C’est pourquoi je suis favorisé.

Toute ma vie, je n’étais pas assez bon, je n’ai pas appliqué les looks standards et je n’ai pas eu le bon comportement. C’est ce qui arrive quand on vit librement», a-t-il déclaré sur Twitter.