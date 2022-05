Memphis Depay et Dembélé ont joué dans le moment le plus drôle de la semaine

Zlatan Ibrahimovic est l’un des joueurs les plus médiatisés au monde, car, en plus d’avoir un grand talent et une expérience exceptionnelle dans les meilleures ligues d’Europe, le Suédois attire également l’attention pour sa personnalité excentrique et pour ses actions controversées à l’intérieur et à l’extérieur du tribunaux.

Le retour de Zlatan dans le football d’élite a été très bénéfique pour l’AC Milan, car il est devenu une référence pour les jeunes de l’équipe et a apporté de grandes contributions pour ramener l’équipe à ses années de gloire, en fait, ils sont très proches de remporter le championnat d’Italie.

Les fans de Milan sont impressionnés par Zlatan, qui a étonnamment apprécié toute l’affection qu’il reçoit, mais les méthodes de l’attaquant pour exprimer sa gratitude ne sont pas les plus appropriées.

Zlatan Ibrahimovic est devenu incontrôlable à l’approche du match entre Milan et l’Atalanta et a commencé à frapper le pare-brise du bus officiel pour encourager l’accueil des supporters de l’équipe. Le Suédois a célébré de manière si folle qu’il a fini par casser la vitre du véhicule. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé lors de cet incident particulier.

Zlatan Ibrahimovic est un maître des arts martiaux

Zlatan est l’un des attaquants les plus intimidants au monde, en plus de mesurer 1,95 mètre et d’avoir un caractère explosif et imprévisible, il est également un maître des arts martiaux, ayant pratiqué le taekwondo pendant une grande partie de sa vie.

Zlatan Ibrahimovic est ceinture noire dans cette discipline et profite largement des techniques apprises. Tout au long de sa carrière, il a marqué des buts spectaculaires en pratiquant ses coups de pied et d’autres mouvements habiles.