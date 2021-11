Memphis Depay a expliqué pourquoi il a donné le penalty à Philippe Coutinho

Dans la dernière ligne droite du match de Ligue espagnole entre le FC Barcelone et Villarreal, les Catalans ont eu un penalty en leur faveur. Le botteur officiel est Memphis Depay. Or, à cette occasion, le joueur qui a écopé de la pénalité maximale était le Brésilien Philippe Coutinho.

Dans l’interview qu’il a accordée aux médias officiels du club catalan, The Dutch Lion a expliqué qu’il avait décidé d’abandonner le tir de pénalité parce que The Little Magician le lui avait demandé et qu’il jugeait approprié d’avoir ce geste de soutien. Il considère qu’il est essentiel qu’il y ait ce type de soutien au sein du Barça.

«Il m’a demandé de le prendre. C’est évidemment un grand footballeur. Et je pense que j’en avais besoin maintenant. Je suis très content pour lui. Il est entré, a mis de l’intensité, a été dangereux et a marqué un but, donc je suis très content pour lui. Nous devons nous aider, nous devons nous lever, nous remonter le moral. Et sois heureux avec nous, profitant du football. Nous pouvons nous améliorer beaucoup plus. Nous le ferons, j’en suis sûr.»

Philippe Coutinho est arrivé au FC Barcelone pour 135 millions d’euros. Le joueur pour lequel les Catalans ont payé le plus d’argent de leur histoire.