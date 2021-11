Memphis Depay a choisi son milieu de terrain préféré de tous les temps

Il y a quelques années, lors d’un événement de la FIFA, on a demandé à Dani Alves le nom du meilleur footballeur qu’il avait affronté jusqu’alors dans sa carrière. Et il a fini par mentionner l’un des joueurs les plus importants de toute l’histoire du Real Madrid.

Dans la dynamique The Best of des médias officiels de la plus haute organisation mondiale de football, le nouveau latéral du FC Barcelone, qui vient de remporter l’or olympique avec l’équipe nationale du Brésil à Tokyo, a reconnu que le rival qui a généré le plus de complications pour lui est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

«Le meilleur joueur que j’aie jamais affronté ? Je pense à Cristiano Ronaldo», a souligné la légende brésilienne, dans une conférence publiée (2017) sur la chaîne YouTube officielle de FIFATV.

Le meilleur rival pour Dani Alves

Dans toute sa carrière, Dani Alves s’est retrouvé en 30 matches contre Cristiano Ronaldo. Et bien que le bilan global soit favorable à ses équipes, il a vu les Portugais fêter 20 entrées.

Alors qu’ils étaient rivaux à El Clásico de España, ils ont eu des batailles inoubliables en Ligue, en UEFA Champions League, en Copa del Rey et en Supercoupe d’Espagne.

Cristiano Ronaldo a marqué 2 buts lors de la finale de l’UEFA Champions League 2016/17 que Dani Alves a joué pour la Juventus. La légende portugaise a fini par empêcher le légendaire arrière latéral brésilien d’atteindre la gloire européenne au sein de l’entité turinoise.

Face à lui avec le FC Barcelone, la Juventus et le PSG, Dani Alves a vu Cristiano Ronaldo marquer des buts. Impossible de ne pas reconnaître sa grandeur et sa capacité à faire la différence.