Même lui n’est pas sauvé : mauvaise nouvelle pour Cristiano Ronaldo

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont connu de longues années de régularité dans leur carrière et sont rivaux depuis longtemps, mais qui est le plus durable ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont eu moins de blessures que le joueur normal, peut-être en raison de leur engagement envers leur forme physique grâce à de bons soins médicaux et à des programmes de remise en forme. Ils ont concouru pour tout et ont beaucoup de similitudes.

Messi ou Ronaldo : qui a eu le plus de blessures ?

Lionel Messi a été blessé 32 fois au cours de sa carrière en club pour Barcelone et son nouveau club le PSG, dont beaucoup n’ont pas été sérieux et ne l’ont tenu à l’écart que quelques jours et ont raté quelques matchs.

Cristiano Ronaldo a été blessé 28 fois, 4 fois moins que Messi et aussi beaucoup le sont depuis quelques jours et quelques matchs manqués.

La pire blessure de Messi et la pire blessure de Ronaldo

La pire blessure de Lionel Messi pour Barcelone a eu lieu lors de la saison 2006/07 qui l’a mis à l’écart pendant 87 jours et lui a fait manquer 18 matchs pour Barcelone.

La pire blessure de Cristiano Ronaldo est survenue lorsqu’il jouait pour Manchester United, c’était une blessure à la cheville en 2008 qui l’a empêché de jouer pendant 94 jours après l’opération et il a raté 11 matchs.

Messi ou Ronaldo : qui a joué le plus de matchs ?

Cristiano Ronaldo a disputé 898 matchs en club, marqué 678 buts et fourni 229 passes décisives pour le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus.

Lionel Messi a disputé 781 matchs en club, marqué 672 buts et fourni 301 passes décisives, le tout pour Barcelone, il n’a pas encore marqué pour le PSG.