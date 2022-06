Même le FC Barcelone ne s’y attendait pas : Lewandowski explose et prend la décision finale

«Nous allons respecter le contrat, vous n’allez pas quitter le club», a été la dernière réponse de la direction du Bayern Munich à Robert Lewandowski, qui a un accord complet avec le FC Barcelone et espère que le club allemand acceptera l’offre de 30 millions d’euros. Et après cette réponse, Lewandowski a explosé.

D’abord, il a décidé de reprendre la parole et d’être franc : «Je sais ce que j’ai vécu dans ce club et je l’apprécie beaucoup. En huit ans, j’ai tout donné, mais maintenant je sens qu’il est temps de passer à une nouvelle étape. Je veux que les fans me comprennent “J’ai toujours essayé de faire de mon mieux pour le Bayern et j’apprécie beaucoup leurs fans, ils m’ont toujours soutenu. Mais je pense que si je n’étais pas honnête sur ma situation maintenant, j’aurais l’impression que je ne suis pas juste envers les fans.»

Dans le même ordre d’idées, Lewandowski a poursuivi en expliquant la situation : «J’ai informé le Bayern et j’ai également expliqué publiquement que j’avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. Donc on ne parlait plus de mon avenir au club, je voulais mettre fin à la spéculation. Je veux que cela se termine, que tout se refroidisse, nous devons calmer les sentiments, car le Bayern et moi ne sommes pas ennemis. Un conflit comme celui-ci fait beaucoup de gros titres.

Pour conclure, Lewandowski a ajouté : «Il me reste un an sur mon contrat, alors j’ai demandé au club l’autorisation d’être transféré , je pense que c’est la meilleure solution dans cette situation, car ils pourraient aussi obtenir de l’argent pour mon transfert et je le ferais. avoir l’opportunité de relever un nouveau défi, je ne veux rien forcer, il s’agit de trouver la meilleure solution pour les deux parties, c’est ce que je dis depuis le début».