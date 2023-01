Meilleur footballeur de 2022 : une autre récompense que Lionel Messi décroche face à Kylian Mbappé et provoquerait sa fureur

L’une des récompenses les plus appréciées dans le monde du football est le prix décerné par le journal anglais The Guardian, qui récompense le meilleur joueur de l’année dernière. Dans ce prix, Lionel Messi a été choisi comme le premier, dans une liste d’une centaine d’exceptionnels par le milieu. Kylian Mbappé occupait la deuxième place, tandis que la troisième était Karim Benzema.

Cette reconnaissance obtenue par La Pulga est le prélude au prochain grand gala de récompenses qui aura lieu cette année, qui sera FIFA The Best.

Quant au prix de The Guardian, c’est une reconnaissance qui a lieu depuis 2012. Ce qui est curieux, c’est que, sur onze éditions, c’est la sixième où le Rosario est en tête.

Concernant le mode de scrutin, 206 membres spécialisés sont chargés de déterminer qui sont les 100 footballeurs les plus remarquables de l’année.

En ce sens, ils ont souligné à quel point la saison de Lionel Messi était inattendue, puisqu’il avait connu une année 2021 plutôt discrète. Cependant, les succès qu’il a récoltés tant avec l’équipe nationale argentine qu’avec le PSG ont été l’explication de cette importante reconnaissance.

A noter que, sur les 206 membres du panel, 156 d’entre eux placent la Puce en première place. L’homme de Rosario, habitué de ce prix, a été reconnu meilleur footballeur en 2012, 2013, 2015, 2017 et 2019.

De plus, il a obtenu la deuxième place en 2014, 2016 (tous deux derrière Cristiano Ronaldo), 2020 et 2021 ( derrière Cristiano Ronaldo). Robert Lewandowski). En 2018, en revanche, il est tombé derrière Luka Modric et Cristiano Ronaldo.

En revanche, en plus de Lionel Messi, il y avait plusieurs Argentins sélectionnés parmi les 100 meilleurs. Celui qui a obtenu une grande reconnaissance est Dibu Martínez, classé 20e, étant le deuxième gardien le plus voté, derrière Thibaut Courtois (9e).

Les autres Argentins étaient Enzo Fernández (21e), Julián Álvarez (32e), Ángel Di María (38e), Alexis Mac Allister (47e), Rodrigo De Paul (48e), Lautaro Martínez (70e), Cristian Romero (72°), Lisandro Martínez (81°) et Nicolás Otamendi (100°).