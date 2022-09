Meghan Markle : surprend avec de nouvelles révélations sur sa vie personnelle et sa relation avec le prince Harry

La duchesse de Sussex a parlé de son enfance et de la façon dont les gens pensaient à elle lorsqu’elle a commencé à sortir avec le petit-fils de la reine Elizabeth.

Alors que Meghan Markle est à nouveau dans la polémique pour sa visite caritative au Royaume-Uni avec le prince Harry, exemple dans lequel elle a prononcé un discours à One Young World dans lequel elle s’est mentionnée plus de 50 fois , le nouvel épisode de votre podcast est désormais disponible.

Le dernier chapitre de «Archetypes» mettait en vedette l’actrice Mindy Kaling, avec qui elle a parlé des défis de son enfance et de sa lutte pour s’intégrer aux autres enfants. Selon la duchesse de Sussex, elle ne se considère pas comme une beauté, ce qui a surpris son invité.

La femme du prince Harry a déclaré qu’il avait «des cheveux très bouclés et crépus et un grand espace entre mes dents». Selon l’actrice, cela l’a motivée à devenir «la plus intelligente» à la Hollywood Schoolhouse et dans une école catholique pour filles à Los Angeles. Dans les deux établissements scolaires, Meghan Markle a avoué qu’elle avait du mal à se faire des amis.

«Je n’ai jamais eu personne avec qui m’asseoir pour déjeuner. J’étais toujours un peu solitaire et très timide et je ne savais pas où j’avais ma place. Et puis je suis devenu, eh bien, je me suis dit:” D’accord. Je deviendrai la présidente du club multiculturel et la présidente de la classe de seconde et la présidente de ce club… et français’», a-t-elle déclaré, le tout pour ne pas passer les déjeuners seule parce qu’elle était occupée.

Les critiques de Meghan Markle à l’encontre de ceux qui se disent «chanceux» d’avoir été choisis par le prince Harry

De plus, la duchesse de Sussex a exposé dans son dernier épisode de son podcast qu’elle n’aimait pas que les gens disent qu’elle était «tellement chanceuse» d’avoir été jumelée avec le prince Harry, critiquant le récit selon lequel c’était le petit-fils de la reine Elizabeth qui s’était marié sur elle.

«Quand j’ai commencé à sortir avec mon mari et qu’on s’est fiancés, tout le monde disait : «Oh mon Dieu, tu as tellement de chance qu’il t’ait choisi !», a-t-elle commencé, avant d’ajouter :

«Et quand il faut l’entendre un million, parfois, vous dites: “Eh bien, je l’ai choisi aussi.” Mais heureusement, j’ai un partenaire qui a contredit ce récit pour moi et a dit: “Ils l’ont eu.” tout faux, je suis le chanceux parce que vous m’avez choisi’».