Meghan Markle subit un camouflet en commémoration de la reine Elizabeth II

À l’extérieur du château de Windsor, alors que Meghan, Harry, William et Kate sont sortis pour saluer les personnes présentes, une femme a refusé de serrer la main.

Après la mort de la reine Elizabeth II le 8 septembre, au Royaume-Uni, le protocole qui marque les 10 jours de deuil et les funérailles prévues pour le 19 septembre sont en cours d’exécution, ainsi toute la famille se retrouve présente.

A noter que la famille royale continue de porter le deuil, ainsi que les fidèles de cette maison royale et le peuple britannique venus exprimer leurs condoléances et faire preuve d’ empathie et de soutien.

De même qu’ils ont pu assister au récit du prince William et Harry avec leurs épouses respectives et que les commentaires n’ont pas tardé, autant les internautes ont précisé qu’il est à noter que la relation n’est que par engagement.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir le moment où Meghan Markle s’est approchée de la foule pour remercier les personnes présentes, ce qui ressort c’est qu’elle a serré la main pour saluer les participants.

Cependant, il y a une scène où l’on observe comment une personne la snobe et refuse de la saluer.

D’autre part, une autre jeune femme s’approche pour demander un câlin et Meghan Markle a accepté, brisant un autre des protocoles royaux. «Je voulais lui montrer qu’elle est la bienvenue», a déclaré la jeune femme dans une interview pour le Daily Mail.