Meghan Markle : son père pourrait témoigner contre elle pour soutenir sa sœur aînée

Thomas Markle a révélé que si nécessaire il est prêt à témoigner contre la duchesse de Sussex après avoir été poursuivi pour diffamation

La sœur aînée de l’actrice n’a cessé de l’attaquer à travers divers médias depuis que sa relation avec le prince Harry a commencé il y a plus de cinq ans.

Samantha Markle est allée en justice pour réclamer une indemnisation pour les prétendus mensonges que Meghan aurait exposés lors de l’interview d’Oprah Winfrey, diffusée dans le monde entier début 2021.

«Je n’ai pas vu ma fille et son mari aux cheveux roux depuis quatre ans et cela pourrait arriver avec un face à face devant un tribunal. Je serais ravie de pouvoir défendre ma fille aînée», a-t-elle déclaré.

Thomas Markle, a utilisé sa nouvelle chaîne YouTube pour parler de la situation à laquelle ses filles sont confrontées au tribunal et a ajouté ; «Meghan ne peut pas corroborer ce qu’elle a dit, il serait préférable qu’ils parviennent à un accord.»

Qu’a dit Meghan Markle à propos de sa sœur dans l’interview d’Oprah ?

Au cours de l’entretien, la duchesse de Sussex a souligné qu’elle venait d’un milieu familial problématique et qu’en raison du manque de soutien moral et économique de sa famille paternelle, elle devait payer ses études et couvrir ses besoins les plus élémentaires.

Selon sa soeur, Meghan Markle a présenté une image qui ne coïncide pas du tout avec les déclarations de sa famille, ils ont même partagé des documents judiciaires des frais d’éducation qu’elle a reçus dans des centres privés, ils ont été pris en charge en partie par Thomas Markle.