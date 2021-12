Meghan Markle : sa réaction après avoir remporté une bataille juridique

Le nouveau livre de Christopher Andersen détaille le drame entre le prince Harry et le prince William, y compris lorsque les frères et sœurs se seraient affrontés en 2017 à propos de la romance rapide de Harry avec Meghan Markle.

Le prince William et le prince Harry se sont impliqués il y a quelques années à propos de la relation de ce dernier frère avec Meghan Markle, selon le livre récemment publié du journaliste américain Christopher Andersen, Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan.

Christopher, 72 ans, écrit que, selon un initié du palais, les frères et sœurs royaux prenaient un verre au palais de Kensington en septembre 2017, lorsque William, 39 ans, s’est dit préoccupé par la rapidité avec laquelle Harry, 37 ans, se déplaçait avec Meghan, 40 ans.

«Kate [Middleton] et je pense que Meghan semble être une fille adorable, mais pourquoi précipiter les choses ? Sait-elle vraiment dans quoi elle s’embarque ? Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vraiment apprendre à connaître cette fille», aurait déclaré William à Harry, selon le livre.

Les commentaires de William ne se sont pas bien passés avec son petit frère, affirme le livre de Christopher. Harry n’aurait apparemment pas apprécié que William utilise le terme «cette fille» pour décrire Meghan, bien qu’Harry ait apparemment dit cela à propos de l’ancienne actrice de Suits auparavant, y compris lorsqu’ils ont fait leur première interview officielle en couple avec la BBC.

Harry, comme le décrit Christopher, «n’a pas apprécié l’attitude présomptueuse de William» lors de leur conversation à propos de Meghan, et il s’en est rapidement pris à son grand frère.

«Qui diable pensez-vous que vous êtes, frère ?» Harry a dit à William en «se levant sur ses pieds», selon le livre. Il aurait ajouté: «J’épouse Meghan, et rien ni personne ne se dresse sur notre chemin», avant de s’éloigner de son frère et de sortir.

William, quant à lui, «a rejeté l’idée de demander» à leur père, le prince Charles, 73 ans, de peser sur le drame lié à Meghan, car le prince de Galles (et héritier du monarque) «n’avait pas le courage de faire la loi où Harry était inquiet», affirme le livre.

Environ deux mois après ce prétendu combat, Harry et Meghan ont annoncé leur engagement au monde. Depuis lors, le couple désormais marié a déménagé aux États-Unis avec leurs deux enfants, après s’être éloigné de la vie royale début 2020.

Le drame entre Harry et William circule dans la presse depuis des années maintenant, et il a vraiment explosé lorsque Harry et Meghan se sont assis avec Oprah Winfrey pour une interview révélatrice en mars 2021.

Le duc de Sussex a confirmé que sa relation avec William, ainsi que Charles, étaient tendus depuis que lui et Meghan ont pris la décision de quitter le Royaume-Uni.

Harry a également déclaré que son frère aîné était incapable de «quitter ce système», c’est-à-dire le trône britannique. Quant à Meghan, elle a interpellé la famille royale dans son ensemble pour ne lui avoir prétendument offert aucune aide après avoir avoué avoir des pensées suicidaires .

Depuis cette interview explosive, Harry a passé très peu de temps avec sa famille au Royaume-Uni. Il les a vus pour les funérailles du prince Philip en avril, puis pour le dévoilement d’une statue de sa mère, la princesse Diana, en juillet.

Cependant, il n’a toujours pas révélé publiquement où en était sa relation avec son frère et son père au cours des mois écoulés depuis la diffusion de l’interview d’Oprah.