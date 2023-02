Meghan Markle rejette la marque Zara, tandis que Kate et Letizia l’approuvent

Les femmes royales, une fois de plus, génèrent des conversations sur leurs différents styles de mode.

Avant de devenir une femme royale grâce à son mariage avec le prince Harry, Meghan Markle gagnait sa vie en travaillant comme actrice dans la populaire série «Suits», ce qui lui permettait de se livrer à certains luxes et privilèges, comme porter des marques haut de gamme certains ont appelé à faible coût.

Mais, il ne fait aucun doute que son style de vie a radicalement changé lorsqu’elle est devenue la duchesse de Sussex, et faisant partie de la royauté britannique, elle a eu l’occasion de porter des créations de designers prestigieux tels que Stella McCartney, Simone Rocha, Aquazzura, Hugo Boss et Givenchy, qui a fait sa belle robe de mariée.

Dès son mariage, Meghan a commencé à privilégier les marques de luxe, laissant de côté celles classées comme moins chères, étant le cas de Zara.

Cependant, sa belle-sœur, Kate Middleton, continue de porter des vêtements de la célèbre boutique espagnole, en les combinant avec divers accessoires d’autres créateurs.

De même, la reine Letizia d’Espagne est une autre fidèle cliente de la marque, portant depuis des années les différentes tenues que propose la firme départementale, et les recyclant même encore et encore. Ses filles, la princesse Leonor et l’infante Sofía, ont également été des modèles pour les créations juvéniles de Zara.

Il convient de noter que de nombreuses femmes de la scène monarchique choisissent également de porter différents vêtements d’Amancio Ortega, notamment : la reine Máxima des Pays-Bas, la reine Rania de Jordanie, la princesse Sofia de Suède et la princesse Mary du Danemark.