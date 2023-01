Meghan Markle prépare un livre de ses mémoires et inquiète la famille royale

Dans les prochains jours sera publié le livre ‘Spare’, dans lequel le prince Harry raconte ce qu’a été sa vie en tant que deuxième fils de la princesse Diana et maintenant du roi Charles III, qui devrait faire certaines révélations intimes de la famille royale cela en a inquiété plus d’un à Buckingham.

De plus, l’épouse de Harry, Meghan Markle, prépare également un livre avec ses mémoires dans lequel, selon une source citée par le British Daily Mail, elle «ne négligera aucun effort» sur sa vie de royale.

Tout le monde à Buckingham est sur la défensive

Après le scandale déclenché par la série Netflix ‘Harry & Meghan’, dans laquelle quelques révélations ont été faites qui ont mis la famille royale mal à l’aise, ‘Spare’ devrait jeter de l’huile sur le feu et alimenter la polémique.

Maintenant, avec les rumeurs d’une prétendue biographie de Meghan, la famille royale devrait être plus défensive que jamais. Le livre ferait partie d’un accord que Meghan et Harry ont signé en 2012 avec l’éditeur Penguin Random House.

Pour ‘Spare’, il est officieusement rapporté que Harry pourrait recevoir 20 millions de dollars, et il n’y a toujours aucune information sur combien Markle pourrait gagner pour son autobiographie, après qu’elle ait déjà publié avec la même maison d’édition le livre pour enfants ‘The Bench’.

Meghan a tardé à publier ses mémoires

Selon un agent d’Hollywood, ce serait une rareté si Meghan ne publiait pas un livre avec ses mémoires. «Je trouverais surprenant que Meghan ne publie pas sa propre histoire, pour être honnête. Si elle nourrit des ambitions politiques, cela aurait encore plus de sens», a ajouté la source.

Meghan est une partisane démocrate et s’est rapprochée de personnalités politiques de premier plan aux États-Unis, telles que la famille Kennedy, et en décembre, elle et son mari ont reçu un prix de l’association à but non lucratif Robert F. Kennedy Human Rights.