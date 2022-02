Meghan Markle et le prince Harry recevront leur premier prix en tant que stars d’Hollywood

La chanteuse a partagé un message dur sur les réseaux sociaux dans lequel elle a assuré qu’elle prévoyait de les signaler, mais a ensuite supprimé la publication.

Britney Spears compte près de 40 millions de followers sur les réseaux sociaux, c’est pourquoi chaque publication qu’elle fait ne passe pas inaperçue même si elle essaie de l’éliminer rapidement.

Et c’est précisément ce qui lui est arrivé avec une publication controversée dans laquelle elle dénonce que ses anciens agents ont tenté de la tuer.

Lou Taylor et Robin Greenhill étaient ses représentants alors que la chanteuse était sous la tutelle de son père, et ce sont justement eux qu’elle entendait poursuivre et accuser d’avoir tenté de mettre fin à ses jours.

Selon elle, elle et son père ont été manipulés par le propriétaire de Tri Star Sports and Entertainment Group et son partenaire et c’est pourquoi elle est envoyée contre les deux :

«Une semaine avant qu’ils m’envoient dans ce putain d’endroit, Tri Star Il a invité moi dans ses bureaux. Ces salopes suffisantes et ostentatoires … Et elles sont très jolies et douées avec leur “nous ne sommes pas là pour que vous vous sentiez spécial», a commencé par exprimer Spears

Logiquement, l’endroit auquel elle fait référence est la clinique où elle a été hospitalisée, selon elle en raison de l’influence de son père James, influencé à l’époque par ces deux femmes :

«Ils m’ont tout pris et m’ont fait me sentir spéciale”. ‘… Bien sûr, les mêmes salopes qui m’ont tué une semaine plus tard. Et mon père les adorait et leur aurait obéi en tout», a-t-il poursuivi.

«Je pense qu’ils essayaient de me tuer. Je pense encore aujourd’hui que c’était exactement ce qu’ils essayaient de faire. Britney insiste sur le fait qu’à ce moment-là il n’y avait absolument rien qui clochait chez elle et qu’heureusement elle se souvient de tout : «Personne n’aurait survécu à certaines choses qu’ils m’ont faites. Et non seulement je suis passé par là, mais je me souviens de tout ça», détaille Spears.

Menacé d’un procès contre Tri Star

«Je vais poursuivre cette merde de Tri Star. Ils s’en sont sortis indemnes après tout ça et je suis ici pour leur faire payer chaque jour de ma précieuse vie qu’ils m’ont pris», dit-il.

De l’environnement de Lou Taylor, ils ont décrit les déclarations de Britney Spears comme «complètement fausses, ainsi que hautement offensantes, nuisibles et inacceptables».