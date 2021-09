Meghan Markle et Harry réapparaissent en public pour la première fois après la naissance de Lilibet Diana

À travers un documentaire, la famille royale a partagé des informations sur le duc d’Édimbourg qui n’étaient pas connues.

Dans le cadre de la célébration du 100e anniversaire du prince Philip, la famille royale a prévu de réaliser un documentaire rassemblant leurs souvenirs préférés du duc d’Édimbourg.

Malheureusement, l’époux de la reine Elizabeth II est décédé le 9 avril, deux mois avant son 100e anniversaire, il ne pouvait donc plus connaître cette œuvre que ses proches préparaient.

Cependant, la famille royale a décidé de le diffuser sur la BBC. «Prince Philip : The Family Remembers» est le long métrage dans lequel William, Harry et d’autres membres de la famille royale partagent les plus grands secrets du prince Philip.

Le documentaire, qui était initialement prévu pour célébrer le 100e anniversaire du prince Philip, a fini par être un hommage au mari de la reine Elizabeth II, dans lequel les témoignages des parents les plus aimés du duc d’Édimbourg ont été compilés.

«Prince Philip: The Family Remembers» a offert un rare aperçu de la vie privée de la famille royale, révélant plusieurs secrets entourant la famille royale et les derniers moments qu’ils ont vécus aux côtés du prince Philip. C’est ainsi que William, Harry et d’autres amis proches l’ont raconté.

Quels secrets la famille royale a-t-elle révélés sur le prince Philip ?

Dans le documentaire, le prince Harry a révélé que son grand-père était connu comme «le roi du barbecue», car c’était l’un de ses plats préférés.

«Il adorait le barbecue et en a fait une forme d’art intéressante», a déclaré le prince de Galles, fils du duc d’Édimbourg. William a ajouté qu’il était un véritable expert du barbecue et qu’il avait une véritable passion pour la cuisine.

Un autre des secrets sur le prince Philip qui ont été révélés dans le documentaire «Prince Philip : The Family Remembers» était l’ordre strict qu’il maintenait dans son bureau, un espace dans lequel il a travaillé pendant 70 ans. De la même manière, ils s’avouent une autre de leurs plus grandes passions, en plus de la cuisine : la peinture.

En cadeau de mariage pour la princesse Eugénie, le duc d’Édimbourg lui a offert un tableau qu’il a lui-même peint. Le prince Philip aimait l’art et c’était l’un de ses plus grands secrets.

«Il m’a peint un tableau d’un bouquet de fleurs et me l’a offert pour mon mariage», a déclaré Eugenia de York avec émotion et a déclaré qu’elle l’avait dans un endroit spécial de sa maison.

De son côté, le prince Harry a souligné le talent qu’avait son grand-père pour piloter des avions, autorisation qu’il a obtenue grâce à son habileté et sa dextérité.

«J’imagine ma grand – mère assis à l’arrière d’un avion ayant une tasse de thé, en passant par la turbulence et en disant : «Oh Philip! Que fais – tu?», a plaisanté le duc de Sussex.

Ce sont quelques – uns des grands secrets du Prince Felipe que ont été partagés dans le documentaire spécial pour célébrer le 100e anniversaire de l’époux de la reine Elizabeth II.