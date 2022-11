Meghan Markle enfreint le protocole royal en votant aux États-Unis

Le joueur du FC Barcelone Robert Lewandowski a assuré après avoir reçu le Soulier d’or du meilleur buteur européen la semaine dernière qu’il estime que l’équipe blaugrana jouera «mieux» dans les mois à venir et prédit une bonne année 2023 pour le groupe, il a demandé à être «patient» et, quant au prix, il était fier» de le recevoir et désireux de le revalider pour la troisième fois.

«Nous avons fait des erreurs dans les» Champions «que vous ne pouvez pas faire, car ils vous ont laissé de côté. Ce n’était pas facile. Nous devons penser positif et regarder vers l’avenir. Nous travaillons tous ensemble, après la Coupe du monde, Je reviendrai avec plus de confiance. Vous verrez, nous jouerons mieux. Vous ne pouvez rien changer en une semaine ou un mois, il faut être patient», a-t-il assuré après avoir reçu le prix.

De plus, il s’est dit «très heureux» à Barcelone et «fier». «Je suis sûr que l’année prochaine sera très bonne. Maintenant, je sais pourquoi Barcelone est plus qu’un club et c’est très important», a-t-il répété.

«On est sur la bonne voie, ce qui s’est passé hier (retour contre Osasuna, 1-2) était bien, ce sont des matchs dans lesquels on montre notre envie de gagner», a-t-il célébré. Un match au cours duquel il a été expulsé, avec deux cartons jaunes, après une demi-heure de jeu.

Quant au Soulier d’or, il s’est dit très heureux. «Merci beaucoup, je suis très fier, j’ai travaillé très dur pour obtenir ce prix et merci aussi à mes anciens coéquipiers du Bayern», a-t-il reconnu. Et, quant à savoir s’il dépassera Erling Haaland (Manchester City) dans la course au prochain Soulier d’or, il s’est montré prudent.

«La meilleure chose pour moi, c’est que l’équipe gagne, plus que les prix individuels ou les buts marqués. Mais je vais essayer de répéter, même si ce sera difficile», a-t-il assuré.

«Pour moi ça a été facile de m’adapter à cause de l’accueil des coéquipiers et des entraîneurs , mais il y a beaucoup de travail derrière. Je dois continuer à travailler car la saison est très longue et quand on reviendra de la Coupe du monde ce sera 6 mois. C’est un grand défi pour moi et pour le club de pouvoir faire partie des grandes équipes», a-t-il déclaré.