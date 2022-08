Meghan Markle confirme qu’elle reviendra très bientôt sur Instagram

Le footballeur barcelonais ne cache plus son amour pour la jeune fille de 23 ans qui l’a conquis.

Gerard Piqué n’entend plus cacher son amour pour Clara Chía Martí , la jeune fille de 23 ans qui lui a volé le cœur et pour qui il a décidé de rompre ses fiançailles avec Shakira après 12 ans et deux enfants en commun.

Et c’est qu’après la révélation des photographies du footballeur de Barcelone arrivant main dans la main avec sa nouvelle petite amie lors du mariage de l’un de ses meilleurs amis, qui s’est tenu ce week-end, il a été révélé que l’Espagnol a déjà Il se promène avec sa nouvelle conquête à travers les recoins de la maison qu’il partageait autrefois avec le chanteur colombien.

Selon Jordi Martin, journaliste correspondant de l’émission El Gordo y la Flaca, malgré la polémique et le scandale de l’infidélité présumée, Gerard Piqué emmène généralement son partenaire actuel à la piscine qui se trouve à l’intérieur de la maison de ses parents, qui se trouve sur le même terrain que le manoir de Shakira à Barcelone.

Avec cela, selon le communicant, Piqué serait à la recherche de Clara Chía Martí pour rencontrer Shakira ou ses enfants Sasha et Milan spontanément, souligne La Opinion.

Concernant cette question, il y a quelques semaines, il s’est avéré qu’une fois que Shakira et Piqué ont officialisé leur rupture et limité leurs rencontres exclusivement aux choses qui concernent leurs enfants, l’interprète de chansons comme «Anthologie», «Je vous félicite» et «Loba», Afin d’avoir le moins de contact possible avec son ex et ses parents, il ordonnerait la construction d’un mur qui diviserait les deux propriétés des familles situées sur le même terrain.

«Shakira a été clair : construisez un mur pour éviter les regards indiscrets et les regards indiscrets. Après tout, s’ils ne sont plus de la famille, ils n’ont pas à savoir ce qui va se passer désormais de l’autre côté du mur. Bien sûr, cela affectera également les espaces communs, comme la piscine», a expliqué Laura Fa du portail Mamarazzis.

Sans aucun doute, la rupture entre Gerard Piqué et Shakira continuera de faire parler de lui, après qu’il ait été spéculé que la nouvelle petite amie de la star du football attendrait son premier enfant, raison suffisante pour laquelle elle a décidé de se séparer du chanteur. Ces rumeurs se sont multipliées avec les photos publiées par Hello!, car on y voit la jeune femme avec un ventre plus bombé.

