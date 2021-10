Meghan Markle avoue qu’elle et le prince Harry ont été «débordés» après la naissance de Lili

L’âge, c’est dans la tête. C’est en tout cas ce que pense Sa Majesté la reine Elizabeth II d’Angleterre, qui a refusé un prix décerné aux personnes âgées, estimant «ne pas remplir les critères».

Le mensuel britannique The Oldie, destiné aux personnes âgées, avait contacté Buckingham Palace pour proposer à la souveraine de recevoir le prix «The Oldie of the Year» (l’Ancien de l’année en français, NDLR), un prix qui récompense «les réalisations de ceux qui ont apporté une contribution spéciale à la vie publique tout en conservant – selon l’expression de notre rédacteur fondateur, Richard Ingrams – une indéniable vivacité d’esprit», selon les termes du magazine. Ce prix a notamment déjà été décerné à l’artiste David Hockney ou à l’actrice Olivia de Havilland.

Dans une lettre adressée à la rédaction du magazine, écrite depuis le château de Balmoral, résidence d’été de la reine, Tom Laing-Baker, secrétaire privé adjoint d’Elizabeth II, a expliqué :

«Sa Majesté estime qu’on a l’âge que l’on ressent et par conséquent la Reine ne pense pas remplir les critères pour accepter, et espère que vous trouverez un destinataire plus digne.»

En 2011, le Prince Philip, duc d’Édimbourg et mari de la reine, décédé en avril 2021, avait lui aussi reçu le prix d’«Oldie of the Year». Il avait alors déclaré avec humour :

«J’apprécie beaucoup votre invitation à recevoir un prix de l’Ancien de l’année. Il n’y a rien de tel pour le moral que de se rappeler que les années passent – toujours plus vite – et que la vieille carcasse commence à tomber en morceaux. Mais c’est quand même bien qu’on se souvienne de nous.»

Elizabeth II, qui doit fêter ses 70 ans de règne en 2022, a toutefois dû annuler une visite prévue en Irlande du Nord ce mercredi, contrainte par ses médecins à quelques jours de repos pour la santé. La semaine dernière, elle a été vue marchant en public avec une canne, une première depuis 2004.