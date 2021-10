Meghan Markle appelle le Congrès américain à garantir un congé parental

Le baptême de la fille de Meghan et Harry reste un sujet de conversation très intéressant pour les fans royaux, tant les enjeux sont élevés.

La famille royale britannique célèbre généralement les fêtes de baptême d’une manière très particulière et en adhérant au protocole britannique, mais celle de la petite Lilibet Diana peut mettre la couronne en échec ou, au moins, donner à la reine Elizabeth un moment douloureux.

Le duc et la duchesse de Sussex peuvent passer à côté d’une importante tradition royale, car les bébés nés dans la famille royale sont toujours baptisés dans la même robe de satin, une coutume suivie depuis des centaines d’années.

La reine Victoria a fait confectionner la robe originale en 1841, elle est en soie blanche avec une superposition de dentelle complexe. Bien que l’original soit désormais trop fragile pour être utilisé, Lilibet aurait été baptisée dans la même réplique qu’Archie et ses cousins, le prince George et Louis et la princesse Charlotte.

Mais selon des sources du journal «The Sun», Harry et Meghan ont décidé que le baptême de leur fille se fera à Los Angeles, et non au Royaume-Uni, ce qui signifie que Lilibet va manquer cette adorable tradition royale.

Cela signifie également que le duc et la duchesse de Sussex quitteraient la reine Elizabeth, le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Charles, Camilla et le reste de la famille royale de la liste des invités de la grande cérémonie.

Cependant, certains pensent que bien que le geste puisse être interprété comme un affront envers le monarque et la couronne britanniques, Meghan et Harry essaient seulement d’être cohérents avec leur décision d’avoir démissionné de la famille royale.