Meghan Markle a-t-elle révélé que le prince Charles était celui qui a remis en question la couleur de peau d’Archie ?

Il y a quelques mois, Meghan Markle révélait qu’une royale s’interrogeait sur la couleur de peau de ses enfants et, apparemment, il s’agissait du prince Charles.

La polémique de la famille royale continue de donner de quoi faire parler et c’est qu’il y a quelques heures la nouvelle a été publiée que, soi-disant, le prince Charles était celui qui a remis en question la couleur de peau d’Archie, le fils de Meghan Markle et du prince Harry.

Rappelons qu’il y a quelques mois, Meghan Markle a surpris toute la royauté avec ses déclarations controversées dans l’interview d’Oprah Winfrey et l’une d’entre elles était qu’un membre de la famille royale britannique avait remis en question la couleur de peau d’Archie avant la naissance du petit.

Le prince Charles a-t-il remis en question la couleur de peau d’Archie, le fils de Meghan Markle ?

Selon le livre de Christopher Andersen Brothers And Wives : Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, le prince Charles a remis en question la couleur de peau des enfants de Meghan Markle lors du dîner de famille du duc et de la duchesse de Sussex au moment de s’engager.

«Je me demande à quoi ressembleront leurs enfants», a commenté le prince Charles, selon Christopher Andersen. À cela, sa femme Camila a déclaré: «absolument magnifique», cependant, le fils de la reine Elizabeth II a déclaré: «Je veux dire, à quoi pensez-vous qu’ils auront l’air.»

Meghan Markle a-t-elle révélé que c’était le prince Charles qui avait remis en question la couleur de peau d’Archie ?

Dans l’interview d’Oprah, Meghan Markle a annoncé qu’elle était membre de la famille royale, cependant, elle n’a pas dit le nom. Maintenant avec le livre d’Andersen, les yeux se tournent vers le prince Charles, bien que l’auteur assure qu’il s’agit d’un malentendu , car c’était une question innocente.

«Le matin où les fiançailles de Meghan et Harry ont été annoncées, d’une manière bonne et gentille, le prince Charles a commencé à spéculer à quoi ressembleraient ses futurs petits-enfants […] Mais il s’est déformé en quelque chose de très toxique et malheureusement, quand il a atteint Les oreilles de Harry, c’était la façon dont il les prenait», a déclaré Christopher Andersen, selon People.

Pour l’instant, Meghan Markle n’a pas commenté. Cependant, lorsque la controverse a éclaté avec l’interview d’Oprah Winfrey, Buckingham Palace a publié une déclaration dans laquelle ils ont assuré que les déclarations seraient prises au sérieux et que la famille royale prendrait des mesures en la matière.

Pensez-vous que le prince Charles a fait une erreur en remettant en question la couleur de peau d’Archie ou Meghan Markle l’a-t- elle mal prise ?