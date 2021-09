Meghan et Harry humiliés aux Emmy Awards ? La présentatrice se moque de son interview controversée avec Oprah

La princesse Béatrice a annoncé avoir donné naissance dans la nuit du samedi 18 septembre 2021 à son premier enfant, fruit de sa relation avec son mari Edoardo Mapelli.

La fille de la princesse Beatrice est la deuxième petite-fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson et la douzième arrière-petite-fille de la reine Elizabeth II. Le prénom que Beatriz et Edoardo Mapelli ont choisi pour leur petite fille est encore inconnu.

Voici comment la princesse Beatriz a annoncé la naissance de sa première fille

C’est via son Twitter officiel que la princesse Beatriz a annoncé l’arrivée de sa première fille, comme elle l’a écrit : «Je suis ravie de partager la nouvelle de l’arrivée en toute sécurité de notre fille le samedi 18 septembre 2021 à 23h42 dans le Hôpital Chelsea et Westminster à Londres».

Aussi, Beatriz de York a écrit ses remerciements : «Merci à l’équipe des sages-femmes et à tout le monde à l’hôpital pour vos merveilleux soins». Selon le Daily Mail, la petite fille pesait 6 livres.

La fille de la princesse Béatrice aura-t-elle un titre royal ?

Bien que sa mère soit une princesse et qu’elle occupe la onzième place dans l’ordre de succession au trône, la fille de la princesse Béatrice peut ne pas avoir de titre royal, puisque, selon la tradition, seuls les petits – enfants de la reine Elizabeth II leur ont automatiquement droit. le titre royal. Cependant, si la petite fille voulait le titre, le monarque pouvait le lui accorder sans problème.

Selon des informations de Buckingham Palace, la princesse Beatrice et Edoardo Mapelli souhaitent présenter leur fille à son frère Christopher Woolf, un produit de la relation de Mapelli avec son ex-femme Dara Huang. Ils ont également signalé que la princesse Beatrice d’York et sa fille étaient en excellente santé.