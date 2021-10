Megan Thee Stallion déchire la loi sur l’avortement au Texas alors que la cour d’appel la rétablit

La chanteuse américaine Megan Thee Stallion parle de la loi restrictive sur l’avortement dans son État d’origine, le Texas.

Lors de son set au Austin City Limits Music Festival à Austin vendredi 8 octobre, la native de Houston a pris le temps de fustiger les législateurs qui ont créé la loi interdisant aux femmes enceintes de plus de six semaines d’obtenir la procédure.

«Ce majeur est aussi pour ces putains d’hommes qui veulent nous dire ce qu’ils doivent faire de notre corps», a-t-elle déclaré à la foule, selon la chaîne d’information locale KXAN. «Parce que putain, comment vas-tu me dire quoi faire de mon putain de corps ? Laisse tomber cette merde.

Dans un autre article sur Instagram, elle a expliqué pourquoi elle était contre le projet de loi. «Vous savez tous que je suis une fille du Texas et nous méritons mieux !» elle a écrit. «Les politiciens veulent interdire l’accès à l’avortement et contrôler notre corps, nos vies et notre avenir – je prends la parole.»

Le message et les commentaires de Megan Thee Stallion sont intervenus quelques heures avant qu’une cour d’appel n’accepte la demande du Texas de lever l’injonction temporaire imposée à la loi dans une décision du juge de district américain Robert Pitman.

La loi ne fait aucune exception pour les cas de viol ou d’inceste et donne aux gens la possibilité de poursuivre les médecins et toute personne tentant d’aider une femme à subir la procédure.

The Hot Girl Coach n’était pas le seul artiste sur le projet de loi ACL à critiquer la loi sur l’avortement au Texas. La chanteuse Billie Eilish a également appelé la législature de l’État à propos du projet de loi.

«Quand ils ont fait de cette merde une loi, je ne voulais presque pas faire le spectacle parce que je voulais punir ce putain d’endroit pour avoir permis que cela se produise ici», a déclaré Eilish à la foule lors de son set le 2 octobre, selon Billboard.

Elle a ajouté: «Mais ensuite je me suis souvenu que c’est vous les gars qui êtes les putains de victimes, et vous méritez tout au monde. Et nous devons leur dire de se taire. Mon corps, mon choix !