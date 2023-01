McGregor, contre les cordes : la victime de son agression présumée affirme avoir des preuves

L’Irlandais pourrait devoir témoigner devant un juge d’Ibiza après la présentation de preuves du plaignant, telles que des images et le rapport médical.

Conor McGregor est de retour sur toutes les lèvres. Mais, loin de le faire à cause de son «opération retour» à l’UFC, à cause de ses nombreuses affaires ou à cause de ses luxes ostentatoires, c’est à cause de la réouverture d’un dossier que la justice espagnole avait déposé, une agression physique présumée par le combattant sur une femme dans le yacht où il fêtait ses 34 ans.

Tout s’est passé le 17 juillet, lorsque McGregor a organisé une fête dans une boîte de nuit, puis a emmené ses amis les plus proches à une fête plus personnelle sur son grand navire, naviguant à travers les îles Baléares, entre Ibiza et Formentera.

Un endroit où il aurait donné des coups de pied et de poing à la plaignante, qui souligne qu’elle souffrait d’ecchymoses et de contusions sur tout le corps, en plus de plusieurs fractures à la main.

La victime présentera des images de ses blessures

Après son dépôt, l’affaire a maintenant été rouverte et la femme prétend avoir des preuves de ses blessures sur un téléphone portable, qu’elle utilisera comme preuve de son agression physique présumée malgré le fait que McGregor lui-même a publié une déclaration niant avoir été impliqué dans cet acte.

Comme ‘The Sun’ l’a publié en exclusivité, l’Irlandais fait l’objet d’une enquête par un tribunal d’Ibiza et la victime affirme disposer de preuves suffisantes contre lui.

À Ibiza, ils sont prêts à interroger la femme pendant qu’un juge d’instruction est désigné, ce qui pourrait conduire à convoquer McGregor pour un interrogatoire, soit par le biais d’une audience privée, soit par liaison vidéo.

«Un juge sera chargé d’enquêter sur l’affaire, de construire des enquêtes, de rassembler des preuves… Ils interrogeront beaucoup de gens, il y aura une conclusion et il y aura différentes options juridiques. Il pourrait y avoir une audience directe, il faudra attendre et voir. Ce qui est certain, c’est qu’il y a une enquête en cours», a révélé au média précité une source proche de l’enquête.

La femme demandera également à la Haute Cour de Dublin de conserver tout matériel lié à cette agression présumée. Une autre demande est également de présenter le rapport médical des blessures et dommages qu’il prétend avoir subis.